Basket Nella Divisione regionale 1 Esame Monsummano per i Legends di Rossi | In campo i lunghi

Questa sera i Legends di Rossi affrontano il Monsummano in trasferta, nella terza giornata di ritorno della Divisione regionale 1. I giocatori di Rossi puntano a mettere punti tra loro e la zona pericolosa della classifica, concentrandosi soprattutto sui lunghi in campo. Il match inizia alle 21 e rappresenta un’occasione importante per i Legends di migliorare la posizione in classifica.

Due punti per tenere a distanza la zona pericolosa. E’ questo l’obiettivo dei Legends che questa sera (ore 21) fanno visita al Monsummano per la terza di ritorno della Divisione regionale 1 di basket. I gialloviola stanno attraversando un momento critico, con tre sconfitte consecutive sono scivolati verso il fondo della classifica, hanno ancora 6 punti di vantaggio da amministrare sulla penultima (che retrocederà direttamente insieme all’ultima) ma la griglia play off si è allontanata e adesso dista 6 punti. "Problemi di salvezza non ci dovrebbero essere, ma non erano questi i presupposti di inizio stagione – dice coach Guglielmo Rossi (nella foto) – siamo troppo discontinui, è inutile vincere a Pescia e poi perdere in casa con Viareggio e Pontedera". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

