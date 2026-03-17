Basket Nba verso 32 squadre | voto su Las Vegas e Seattle

La NBA si appresta a decidere se approvare l’ingresso di due nuove squadre a Las Vegas e Seattle, portando il numero totale di franchise a 32. La discussione riguarda la possibilità di espandere il campionato e coinvolge i rappresentanti delle squadre e le autorità della lega. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

Roma, 17 mar. (askanews) – La NBA si prepara a discutere l’espansione a 32 squadre con l’ingresso di Las Vegas e Seattle. Il primo passo sarà il voto dei proprietari delle franchigie previsto nella riunione del Board of Governors della prossima settimana. Secondo quanto riportato da Espn, si tratta di un passaggio preliminare per valutare le due città come nuovi mercati, con eventuale ingresso delle franchigie a partire dalla stagione 2028-2029. L’ultima espansione della lega risale al 2004 con Charlotte. Per l’approvazione definitiva serviranno più votazioni e almeno 23 voti favorevoli su 32 proprietari. Le nuove squadre avrebbero una valutazione compresa tra 7 e 10 miliardi di dollari ciascuna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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