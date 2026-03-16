Durante il prossimo incontro del Board of Governors, i proprietari delle franchigie NBA voteranno su due questioni principali: l'inclusione di Las Vegas e Seattle come nuove squadre e la discussione riguardante l'eventuale creazione di una NBA Europa. Queste decisioni potrebbero portare a cambiamenti significativi nel formato e nella distribuzione delle squadre nel campionato. La riunione si svolgerà a breve, con le votazioni che sono attese come decisive.

Il progetto di Nba Europe e quello dell'espansione. Sono questi i due grandi temi di cui si parla in Nba. E secondo quanto riportato da Espn, l'Nba voterà la prossima settimana per aggiungere due squadre Las Vegas e Seattle. È solo il primo importante passo in questa direzione: le nuove franchigie inizierebbero a giocare dalla stagione 2028-2029. L'ultima espansione è stata nel 2004 con Charlotte. La Board of Governors (ovvero la riunione di tutti i proprietari Nba) si esprimerà sul via libera valutare le due città come potenziali nuovi mercati. Secondo Espn si parla di un valore di 7-10 miliardi l'una: Seattle è il secondo mercato più grande senza una squadra Nba dopo Tampa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba a 32 squadre con Las Vegas e Seattle: si vota. E si riparla di Nba Europe

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