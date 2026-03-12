Las Vegas Edizioni | scommettere su storie fuori dal coro

Las Vegas Edizioni è stata fondata nel 2007 a Torino, con l’obiettivo di dare spazio a autori emergenti e a storie meno convenzionali. La casa editrice ha iniziato il suo percorso lavorando con un contratto a progetto e pubblicando due romanzi, puntando a offrire una piattaforma a scrittori e racconti fuori dal coro. Da allora, ha continuato a crescere con questa filosofia.

La rubrica TerzaPagina continua il suo viaggio nel mondo dell’editoria italiana indipendente. Andrea Malabaila, nell’intervista, racconta la sfida tra ricerca del talento, resistenza ai monopoli e il rifiuto dei cliché Las Vegas edizioni nasce nel 2007 a Torino. All’epoca avevo pubblicato due romanzi, avevo un contratto a progetto e volevo provare a dare voce ad autori nuovi e a storie che meritavano spazio. Ho cominciato a cercare testi e i primi libri sono usciti a gennaio 2008. È cambiato il mondo editoriale, e non in meglio. Stiamo assistendo a un processo probabilmente irreversibile che privilegia i grandi gruppi e spinge verso una situazione monopolistica, in cui la filiera del libro è in mano a pochissimi soggetti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

WWE: Brody King escluso da Dynamite dopo il coro contro l’ICE a Las VegasLa AEW avrebbe deciso di tenere Brody King lontano dalla televisione per evitare che il pubblico ripetesse il coro “F*** ICE” diventato virale dopo...

Leggi anche: Dal robot domestico al forno tuttofare, le pazzesche novità dal CES di Las Vegas