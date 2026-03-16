Basket l’Italia femminile al Mondiale dopo 32 anni

L’Italia del basket femminile si è qualificata ai Mondiali, un risultato che mancava da 32 anni. La squadra ha ottenuto la qualificazione dopo aver superato le fasi di qualificazione e aver conquistato il pass per la manifestazione internazionale. La notizia è stata annunciata oggi, segnando un traguardo importante per la nazionale italiana.

Roma, 16 mar. (askanews) – L’Italia del basket femminile raggiunge il suo grande obiettivo: la qualificazione ai Mondiali a 32 anni di distanza dall’ultima volta. Le ragazze di coach Capobianco, già bronzo agli ultimi Europei, battono la Spagna – a sua volta già sicura della qualificazione e argento all’ultimo EuroBasket – per 68-56 al termine di un match molto combattuto, deciso nella ripresa dalle giocate di una Cecilia Zandalasini da 22 punti e dai 14 di una preziosissima Francesca Pasa nel momento più complicato del match. L’Italia parte forte e tocca il +12 nel corso del secondo quarto, ma a cavallo di primo e secondo tempo le spagnole cambiano marcia e si portano in vantaggio anche di 6 lunghezze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati SONO TORNATE! L’Italia sconfigge la Spagna e si qualifica ai Mondiali di basket femminile 32 anni dopo!Berlino stiamo arrivando! Trentadue anni dopo l’Italia giocherà i Mondiali di basket femminile. Leggi anche: Basket femminile, la missione dell’Italia: tornare ai Mondiali dopo 32 anni. Attesa per il rientro di Matilde Villa LA STELLA DEL BASKET ITALIANO, MATILDE VILLA // IL RITORNO DOPO IL SUO GRAVE INFORTUNIO Una selezione di notizie su Basket l'Italia femminile al Mondiale... Temi più discussi: Italia - Spagna alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; L'ItalBasket torna ai Mondiali dopo 32 anni: Spagna battuta 68-56; Pre-Mondiale, Italia implacabile, Portorico dominato. Stasera la Nuova Zelanda; Pre-Mondiale, oggi Italia-Stati Uniti (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN). Capobianco: Lavoro da completare. Italia ai Mondiali dopo 32 anni: l'impresa delle azzurre del basketL'Italia del basket femminile torna ai Mondiali dopo 32 anni: le azzurre di Capobianco battono la Spagna 68-56, con Zandalasini da 22 punti e Pasa decisiva nella rimonta ... corriere.it LIVE Italia-Spagna 68-56, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: SI VA A BERLINO! Zandalasini trascinatrice, è fatta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ci salutiamo per quest'oggi, ma ricordatevi che, questa volta, il basket femminile tricolore continuerà e andrà ... oasport.it COPPA ITALIA LNP A2 La Dole batte 77-58 Verona in una gara senza storia da metà terzo quarto in poi. È il primo trofeo della Rinascita Basket Rimini - facebook.com facebook L'Italia batte la Spagna a San Juan e conquista la qualificazione ai Mondiali di Basket del 2026 (4-13 Settembre a Berlino) Qualificazione che mancava da 32 anni: STREPITOSE RAGAZZE! x.com