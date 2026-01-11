Il DREAM Basket Pisa apre il 2025 con una sfida in casa contro US Livorno, seconda in Divisione Regionale 2, girone D. Dopo aver conquistato una vittoria importante contro la capolista Fortezza Livorno, i pisani cercano di consolidare la posizione in campionato. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in una stagione che si preannuncia impegnativa e competitiva.

Pisa, 11 gennaio 2025 – Inizio di nuovo anno col botto per il DREAM Basket Pisa, impegnato in casa con la US Livorno, seconda in Divisione Regionale 2, girone D, con due punti in più dei pisani e reduce dalla vittoria sull’imbattuta capolista Fortezza Livorno. Con una difesa asfissiante e due quarti dispari, il primo ed il terzo, da incorniciare, i ragazzi di Paganucci e De Luca hanno infatti vinto meritatamente e largamente, raggiungendo i livornesi in classifica.. LA CRONACA – Ottimo inizio dei gialloblù, che entrano in campo con un atteggiamento vincente, riuscendo a correre e imporre grande aggressività in difesa fin dalle battute iniziali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, il DREAM Pisa inizia l’anno col botto in DR2, in casa con US Livorno

