Basket in DR2 il DREAM Pisa cerca l' allungo in casa con Follonica

Il DREAM Pisa affronta Follonica in casa nella quinta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. La squadra pisana cerca di allungare la sua serie di vittorie e consolidare la posizione in classifica, con nove partite ancora da giocare. Tutte le formazioni di Pisa sono ancora in corsa per entrare tra le prime otto, obiettivo che permette di partecipare ai play-off. La sfida di domenica rappresenta un'occasione importante per il team locale di avvicinarsi alle zone alte della graduatoria.

Pisa, 19 febbraio 2026 – Alla quinta giornata di ritorno, con nove gare della regular season da disputare, il girone costiero del campionato di Divisione Regionale 2 vede le compagini pisane tutte ancora in corsa per i primi otto posti, valevoli per l’accesso ai play-off. Il DREAM Basket, che sta attraversando un ottimo momento, è il quintetto più vicino alla testa al quarto posto a pari punti con Volterra e US Livorno, il GMV è sesto insieme a Liburnia Livorno, mentre la IES Devitalia è solo nona, ma a due punti dall’ottava. Il DREAM non dovrebbe avere problemi, sabato alle 20,45 al PalaDREAM di Via Belli, con Follonica, mentre hanno trasferte più impegnative il GMV, a Grosseto, e, soprattutto la IES, sul campo della capolista Fortezza Livorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

