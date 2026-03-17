Nel match di DR2, la Sampolese, prima in classifica con 36 punti, perde 72-70 contro Guastalla, che occupa una posizione più bassa in classifica. La partita si gioca a Scandiano, dove Ferretti segna 23 punti e decide il risultato finale. La capolista inciampa inaspettatamente contro la squadra che si trova più in basso in classifica.

Risultato a sorpresa a Scandiano (10), dove nel testa-coda di DR2 inciampa la capolista Sampolese (36) per 72-70, trafitta dai 23 punti di Ferretti. Il team di Casoli è al secondo stop stagionale, che permette alla Berrutiplastics Torre (34) di tornare a -2: i cittadini vincono 62-53 in casa con Castellarano (22) reduce da 4 vittorie di fila, trascinati da 3 uomini in doppia cifra. Saldo al terzo posto Basketreggio (24), che piega 78-73 la Go Basket (10); blitz per il Nubilaria (20): 63-56 sul campo della Nuova Cupola (12). Luzzara (18) rilancia le proprie quotazioni grazie all’81-72 interno con Campagnola (22), cui non bastano i 19 di Rustichelli; bene l’ Heron Bagnolo (18), che con i 15 di Pezzi piega 60-56 il Magic Scandiano (8), tornato ultimo in solitaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket dr2. Inciampa la Sampolese. Tonfo per Guastalla

Articoli correlati

Leggi anche: Basket DR2. Guastalla perde la vetta. L’Icare espugna Parma. La Sampolese vola

Leggi anche: Basket DR2. Guastalla al 10° hurrà. Sant’Ilario, che peccato. Mariani Cerati ne fa 40

Una raccolta di contenuti su Basket dr2 Inciampa la Sampolese Tonfo...

Basket - Serie DR2» maschile. Marex bruciata dalla Folgore. Ma la salvezza resta possibileNiente da fare. Prosegue la maledizione del Palamarconi. Decima sconfitta consecutiva in casa per Nuovo Basket Altopascio targato Marex. msn.com

Basket DR2, a Luzzara il derby contro CampagnolaREGGIO EMILIA – Nel girone A il big match tra Borgotaro e Saturno va ai padroni di casa per 83-62 (Baldi 24, Simone Gonzato 21, Di Noia 11. Per Saturno sono 15 di Lucchini, 12 di Neri, 11 di Benatti e ... reggionline.com