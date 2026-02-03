Basket DR2 Guastalla perde la vetta L’Icare espugna Parma La Sampolese vola
La Saturno Guastalla perde la testa della classifica. I ragazzi di Gabrielli cadono in casa contro la 3B Sorbolo, 80-73, nonostante i 22 punti di Colla. È il secondo ko di fila che fa scivolare Guastalla a due lunghezze dalla nuova capolista Calendasco.
La Saturno Guastalla (22) perde la vetta. Nella seconda giornata di ritorno di Divisione Regionale 2 gli uomini di Gabrielli cadono 80-73 in casa con la 3B Sorbolo (8), nonostante i 22 punti di Colla, racimolano il secondo stop di fila e scivolano a -2 dalla neo battistrada Calendasco. Successo esterno, invece, per l’ Icare Cavriago (20), che passa 79-58 sul campo del Planet Parma (10), chiudendo ben presto i conti dopo un primo tempo dominato (46-24). Ancora uno stop per il fanalino Sant’Ilario (0), cui non bastano i 18 di Catellani nel 66-57 esterno con la Sorbolo Basket School (12), mentre ha riposato Gualtieri (4). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
