Basket DR2 Guastalla al 10° hurrà Sant’Ilario che peccato Mariani Cerati ne fa 40
La Reggiane mantiene la vetta nei gironi di DR2, con la Saturno Guastalla che conquista la decima vittoria stagionale superando in trasferta le Aquile Gualtieri. Sant’Ilario, invece, subisce una sconfitta importante contro Guastalla al decimo incontro. Mariani Cerati si distingue con 40 punti, confermando la propria integrità in campionato. I risultati evidenziano l’equilibrio e la competitività delle squadre coinvolte nel torneo.
Reggiane salde in vetta nei gironi di DR2. La Saturno Guastalla (20) conquista la decima vittoria stagionale superando 84-43 in trasferta le Aquile Gualtieri (4), con 6 uomini in doppia cifra, e rimane al comando del girone A con il Calendasco. Sfugge d’un soffio il primo hurrà a Sant’Ilario (0), battuto 61-58 a Villa Sesso da Sorbolo (6) nonostante i 12 punti di Catellani. Scivola al quarto posto la Icare Cavriago (14), sconfitta 79-76 sul campo della Valtarese (16) nonostante i 19 punti di Zecchetti. Nel girone B la Berrutiplastics Torre (22) batte 55-43 la Nuova Cupola (4), salendo così a +2 sulla Sampolese, che osservava il turno di riposo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
