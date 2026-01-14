Investito da muletto grave un operaio di 51 anni

Un operaio di 51 anni è stato investito da un muletto durante un intervento sul sito di La Graziosa, tra Castelfranco e San Cesario. Trasportato in condizioni gravi all’Ospedale Maggiore di Bologna, l’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Modena, 14 gennaio 2026 – Un operaio di 51 anni è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Bologna in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto intorno a mezzogiorno a La Graziosa, fra Castelfranco e San Cesario.. L'uomo stava lavorando nell'area di un'azienda che si occupa di bancali di legno quando, per ragioni ora al vaglio, sarebbe stato investito da un muletto guidato da un altro operaio. Immediato l'intervento del 118, che ha trasportato d'urgenza l'operaio a Bologna. Sul posto anche i carabinieri e la medicina del lavoro.

