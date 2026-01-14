Bank of America porta a +19% l’utile nel 2025

Bank of America ha annunciato un aumento del 19% nell’utile netto previsto per il 2025, dopo aver chiuso l’anno precedente con un risultato di 30,5 miliardi di dollari. L’azienda ha inoltre registrato un EPS di 3,81 dollari, confermando una strategia di crescita stabile e sostenibile nel settore finanziario. Questi dati evidenziano un miglioramento delle performance finanziarie e una posizione solida sul mercato.

. Ha chiuso l’anno passato riportando un utile netto pari a 30,5 miliardi di dollari, con un Eps pari a 3,81 dollari. I ricavi ammontano a 113,1 miliardi, in aumento rispetto ai 105,9 miliardi del 2024. Nel quarto trimestre l’utile netto è pari a 7,6 miliardi di dollari rispetto ai 6,8 miliardi di dollari, con un utile diluito per azione pari a 0,98 dollari rispetto agli 0,83 dollari, in aumento del 18%. I ricavi, al netto degli interessi passivi, pari a 28,4 miliardi di dollari (28,5 miliardi di dollari Fte), aumentano del 7%, riflettendo un aumento del margine di interesse netto (Nii), commissioni di gestione patrimoniale e ricavi da vendite e negoziazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bank of America porta a +19% l’utile nel 2025 Leggi anche: Il 2026 secondo Bank of America Leggi anche: Perché Bank of America ha fatto calare Adidas in Borsa? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Banche a Piazza Affari, le preferite dagli analisti di Bank of America; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib allunga il passo con Prysmian e Tim, futures Usa giù nonostante i conti in crescita di BofA e Wells Fargo; BofA vede l’oro come copertura chiave e driver di rendimento per il 2026; Warner Bros Discovery chiude (ancora) la porta a Paramount: offerta «inadeguata». Bank Of America porta la banca sul mobile - Un nuovo servizio proposto dalla Bank Of America permetterà ai clienti di accedere ed effettuare transazioni direttamente dal proprio dispositivo mobile. hwupgrade.it Trimestrali Usa, Citi e Bank of America aprono le danze. Boom di ricavi • Le banche di investimento Citigroup e Bank of America aprono le trimestrali Usa con una crescita sostenuta nell’ultima frazione del 2025. Ma su Citi, che taglierà 1000 posti di l… x.com Rai Cinema e Kavac Film annunciano il nuovo film del Premio Oscar Giuseppe Tornatore, #TheFirstDollar (IL PRIMO DOLLARO) dedicato alla figura di Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of Italy – poi divenuta Bank of America – e protagonista di un facebook

