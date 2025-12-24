Park & Ride prorogato | Molto usato dai pendolari

Il servizio Park & Ride è stato prorogato, confermando la sua utilità per molti pendolari. Questa iniziativa mira a promuovere la mobilità intermodale, riducendo l’uso dell’auto privata e incentivando l’impiego di autobus, treni, camminate e pedalate. Una soluzione praticata quotidianamente da chi cerca un modo efficiente e sostenibile per spostarsi, contribuendo a una viabilità più fluida e rispettosa dell’ambiente.

Rafforzare la mobilità intermodale e a ridurre l'utilizzo dell'auto, favorendo autobus, treni e spostamenti a piedi o in bicicletta. E' la linea dell'amministrazione comunale incentrata in particolare nel piano di riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria, dalla nuova autostazione alla velostazione fino a piazzale Karl Marx. La maggior parte degli spostamenti quotidiani avviene però ancora con mezzi privati, mentre il trasporto pubblico è utilizzato da una parte più ridotta della popolazione. Cì'è un buon potenziale di crescita per l'uso del treno da parte dei pendolari. Dunque servono misure a sostegno di questa tendenza positiva.

Shopping o passeggiata in centro Usiamo i Park&Ride senza pensare a traffico e parcheggio! Dal 20 dicembre all’11 gennaio, è stato potenziato il servizio Park & Ride per rendere più semplice e sostenibile muoversi in città. Spesso i Park&Ride più fre - facebook.com facebook

