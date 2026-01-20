San Benedetto Marco Trevisani muore in casa a soli 33 anni | colpito da malore inutili i soccorsi

A San Benedetto, la comunità si trova a fronteggiare una grave perdita: Marco Trevisani, di soli 33 anni, è stato trovato senza vita a causa di un malore. Nonostante l'intervento dei soccorsi, non è stato possibile salvarlo. La notizia ha suscitato dolore e tristezza tra i residenti, lasciando un vuoto in tutta la comunità.

SAN BENEDETTO Un’altra giovane morte ha gettato nella disperazione la comunità di San Benedetto. A soli 33 anni è stato ritrovato senza vita nella giornata di ieri Marco Trevisani, molto conosciuto in città. La tragica scoperta è stata fatta dai suoi familiari, che nella mattinata di ieri non riuscivano a mettersi in contatto con lui in quanto il telefono squillava a vuoto e non richiamava, e non rispondeva nemmeno al citofono. Le cure La famiglia ha così allertato il 118 e il 115: i vigili del fuoco hanno aperto la serratura dell’abitazione del giovane sita via San Francesco, a Porto d’Ascoli, e hanno così permesso ai sanitari della potes di entrare all’interno, dove il corpo di Marco giaceva inerme. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

