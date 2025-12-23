Cade dalla bicicletta | paura per un bambino di nove anni

Cade dalla bici e rischia di farsi male. Incidente questa mattina a Colico, nella frazione di Villatico. Intorno a mezzogiorno un bambino di soli 9 anni è rimasto vittima di una caduta dal mezzo a due ruote e si è procurato ferite tali da far scattare la chiamata al numero unico per le emergenze.

Cade in bici, paura per un bambino - Rimasto ferito in una accidentale caduta in bicicletta, ha dovuto attendere a lungo i soccorsi, in quanto il padre che era con lui non era in grado di avvisare il 118, trovandosi in una zona priva del ... ilrestodelcarlino.it

Novi Velia, bambino cade dalla bici e riporta un trauma facciale con falda cerebrale: trasferito d'urgenza a Napoli - Paura e preoccupazione, nella serata di ieri, a Novi Velia, dove un bambino di 10 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre giocava in bicicletta. ilmattino.it

Cade dalla bici e sbatte la testa, rianimato e portato in codice rosso a Cisanello La vittima dell'incidente, un uomo di 67 anni, avrebbe perso il controllo della propria bicicletta mentre stava viaggiando in Viale Roma a Marina di Pietrasanta. Il trauma cranico avr - facebook.com facebook

Crema. Cade con la bicicletta e urta un furgone, una ragazzina trasferita con l'elisoccorso a Bergamo x.com

