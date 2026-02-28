Studentessa di 11 anni cade dalla finestra del bagno a Milano | miracolosamente salva dopo un volo di dieci metri

A Milano, una studentessa di 11 anni è caduta dalla finestra del bagno della scuola. La ragazza è stata trasportata in ospedale, dove si è scoperto che ha riportato diverse fratture. La caduta è avvenuta durante le ore di lezione e la ragazza è riuscita a salvarsi nonostante il volo di circa dieci metri.