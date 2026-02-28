Studentessa di 11 anni cade dalla finestra del bagno a Milano | miracolosamente salva dopo un volo di dieci metri
A Milano, una studentessa di 11 anni è caduta dalla finestra del bagno della scuola. La ragazza è stata trasportata in ospedale, dove si è scoperto che ha riportato diverse fratture. La caduta è avvenuta durante le ore di lezione e la ragazza è riuscita a salvarsi nonostante il volo di circa dieci metri.
A Milano, una studentessa di undici anni è precipitata dalla finestra di un bagno a scuola. Sopravvissuta a un volo di dieci metri, ha riportato serie fratture. Ora indagano i carabinieri, attivato immediato supporto psicologico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Precipita per 10 metri dalla finestra del bagno di scuola durante la ricreazione: grave ragazzina di 11 anniUna studentessa di 11 anni della scuola media 'Tabacchi' di Milano è caduta dalla finestra del bagno durante ricreazione.
Ragazzina cade dalla finestra del bagno di scuola durante la ricreazione: fratture multiple ma non è in pericolo di vitaMilano, 27 febbraio 2026 - Una ragazzina di 11 anni precipita da una finestra del bagno dia scuola.
