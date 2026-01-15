Da domenica al 21 gennaio, Madonna di Campiglio si conferma come punto di riferimento nel mondo del motociclismo. La Ducati presenta le nuove Desmosedici, con protagonisti Marquez e Bagnaia, in un evento che permette di scoprire le ultime innovazioni delle motociclette di Borgo Panigale. Un'occasione per appassionati e addetti ai lavori di avvicinarsi alle novità di un settore in continua evoluzione.

Madonna di Campiglio diventa, da domenica al 21 gennaio, uno dei centri nevralgici del motociclismo mondiale. Nella località trentina è in programma la presentazione ufficiale della stagione MotoGP 2026 del Ducati Lenovo Team, con lo svelamento delle nuove Ducati Desmosedici GP. Un appuntamento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: MotoGp, Ducati e il delicato rinnovo di Marquez. A rischio Bagnaia?

Leggi anche: Bagnaia Marquez, è guerra aperta: colpo di scena in casa Ducati

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Campioni in pista con Marc Márquez e Francesco Bagnaia a Madonna di Campiglio; Tardozzi verso i test della Malesia: “Marquez sarà quasi al 100%. Vedremo un altro Bagnaia”; MotoGP, Davide Tardozzi: nessun accordo tra Marquez e Bagnaia prima della presentazione Ducati del 19 gennaio, Per ora solo chiacchiere; MotoGP, Tardozzi: Marquez arriverà ai test di Sepang vicino al 100% della forma.

Marquez e Bagnaia a Madonna di Campiglio: la Ducati svela le nuove Desmosedici - A catalizzare l’interesse saranno soprattutto i due protagonisti in pista: Marc Marquez, campione del mondo in carica, e Francesco Bagnaia, due volte iridato MotoGP. trentotoday.it