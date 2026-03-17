Un trapper noto come Baby Gang è stato nuovamente arrestato con l’accusa di porto abusivo di armi, rapina e maltrattamenti. Il 4 marzo scorso era stato condannato a 2 anni e 8 mesi per ricettazione. L’arresto di oggi si aggiunge a un quadro giudiziario già complesso, con le autorità che continuano a monitorare le sue attività.

Le accuse sono di porto abusivo di armi, rapina e maltrattamenti nei confronti della convivente, una ragazza di 22 anni «sottoposta a quotidiane vessazioni di natura psicologica e fisica, culminate con un'aggressione durante la quale l'uomo la colpiva ripetutamente al volto provocandole la frattura del setto nasale, per poi allontanarla da casa». Ma l’operazione che non riguarderebbe soltanto il trapper. In una nota, i carabinieri hanno spiegato che da stamani «stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare, anche per maltrattamenti, che coinvolgono Baby Gang e altre persone secondo gli investigatori vicine al 24enne di Calolziocorte». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Baby Gang, il trapper di nuovo arrestato con l'accusa di porto abusivo di armi, rapina e maltrattamenti

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