Due anni e 8 mesi al trapper Baby Gang per una pistola illegale | Ora basta solo musica

Un tribunale ha condannato un trapper a due anni e otto mesi di carcere per ricettazione e possesso di una pistola clandestina con matricola abrasa. La sentenza riguarda un procedimento legato a un episodio di detenzione illegale di armi, con il cantante che ha dichiarato di voler ora concentrarsi esclusivamente sulla musica. La decisione è stata pronunciata nella giornata del 4 marzo 2026 a Lecco.

Lecco, 4 marzo 2026 – Due anni e 8 mesi di reclusione per ricettazione e possesso di una pistola clandestina con matricola abrasa. È stato condannato con rito abbreviato, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa il trapper Baby Gang, 24 anni, al secolo Zaccaria Mouhib, protagonista delle cronache giudiziarie ma anche delle classifiche di streaming musicale. La parabola dei trapper, dal carcere ai palazzetti: Baby Gang ha più follower della premier Giorgia Meloni L’arresto. Baby Gang, l'11 settembre 2025, era stato di nuovo arrestato dopo che i carabinieri, in un'inchiesta più ampia coordinata dai magistrato della Procura di Lecco, avevano trovato nella sua camera d'albergo a Milano una semiautomatica con matricola abrasa adagiata dentro un porta tovaglioli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

