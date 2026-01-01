LIVE Ciclocross Trofee Baal 2026 in DIRETTA | settimo sigillo stagionale di un superlativo Van der Poel Settimo un ottimo Fontana

Segui la cronaca del Trofee Baal 2026 in diretta, con aggiornamenti sulle gare di ciclocross. Oggi, Van der Poel conquista il suo settimo successo stagionale, confermando la sua performance dominante, mentre Fontana si distingue tra gli altri concorrenti. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti e risultati in tempo reale.

16:06 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale del Trofee Baal. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:05 LA TOP TEN UFFICIALE 1-Mathieu Van der Poel (NED) 59:04 2-Emiel Vestrynge (BEL) +0:37 3-Thibau Nys (BEL) +1:16 4-Toon Aerts (BEL) +1:24 5-Joris Niewenhuis (NED) +1:26 6-Jente Michels (BEL) +1:59 7-Filippo Fontana (ITA) +2:27 8-Ryan Kamp (NED) +2:38 9-David Menut (FRA) +2:46 10-Quentin Hermans (BEL) +3:01 16:03 Ottima settima posizione per Fontana, che taglia il traguardo a quasi due minuti e mezzo dal vincitore.

