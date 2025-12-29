Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno Ambito S6 la sindaca di Baronissi Anna Petta rieletta presidente

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, è stata riconfermata all’unanimità come presidente dell’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno – Ambito S6”. Questa elezione testimonia la fiducia dell’Assemblea dei Sindaci nel lavoro svolto e nel percorso di sviluppo e innovazione avviato dal Consorzio negli ultimi mesi. L’incarico rafforza l’impegno condiviso per migliorare i servizi sociali e rafforzare la collaborazione tra i comuni dell’ambito.

