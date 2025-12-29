Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno Ambito S6 la sindaca di Baronissi Anna Petta rieletta presidente
La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, è stata riconfermata all’unanimità come presidente dell’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno – Ambito S6”. Questa elezione testimonia la fiducia dell’Assemblea dei Sindaci nel lavoro svolto e nel percorso di sviluppo e innovazione avviato dal Consorzio negli ultimi mesi. L’incarico rafforza l’impegno condiviso per migliorare i servizi sociali e rafforzare la collaborazione tra i comuni dell’ambito.
Tempo di lettura: 3 minuti La Sindaca di Baronissi Anna Petta è stata rieletta all’unanimità Presidente dell’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno – Ambito S6”, confermando la piena fiducia dell’Assemblea dei Sindaci nel percorso di crescita, consolidamento e innovazione intrapreso dal Consorzio nel corso dell’ultimo anno. “Sono estremamente onorata di essere stata rieletta Presidente – dichiara Anna Petta –. Abbiamo attraversato un anno intenso e significativo, nel quale sono stati raggiunti traguardi importanti grazie a un lavoro corale, fondato su visione, competenza e spirito di collaborazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
