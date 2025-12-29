Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno Ambito S6 | la sindaca Petta rieletta al vertice

L’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno – Ambito S6” ha confermato all’unanimità la sindaca di Baronissi, Anna Petta, come presidente. La scelta riflette la fiducia dei Sindaci nel percorso di crescita e innovazione del Consorzio, volto a migliorare i servizi sociali sul territorio. La rielezione rappresenta un momento di continuità e stabilità per l’organizzazione, impegnata a favorire lo sviluppo sociale dell’area.

Azienda Consortile Sociale "Valle dell'Irno Ambito S6: la sindaca Petta rieletta al vertice - La presidente: "Un anno di traguardi importanti, continueremo a costruire un welfare inclusivo ed efficiente"

