Budapest e Kiev sono ai ferri corti, con tensioni che continuano a crescere. Di recente, il presidente ucraino ha criticato il veto ungherese sugli aiuti internazionali destinati all’Ucraina. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, senza che siano stati annunciati cambiamenti nelle posizioni dei due governi. La disputa rimane aperta e alimenta l’instabilità tra i due paesi.

Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Continuano le tensioni fra Budapest e Kiev. Di recente il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj si è riferito al veto posto dai governanti ungheresi agli aiuti al suo paese e l’ha fatto in modo prevedibilmente risentito. Ha infatti voluto evidenziare il fatto di aver sperato che nessuno si opponesse ai 90 miliardi di euro che l’Ue intende destinare all’Ucraina e si è soffermato sulla vicenda dell’oleodotto “della discordia”, quello danneggiato. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Budapest e Kiev ai ferri corti

Ucraina e Ungheria ai ferri corti, Sybiha: ‘I cittadini ucraini non si rechino a Budapest, non sono al sicuro’Nuove tensioni tra Ucraina e Ungheria, con uno scontro politico e diplomatico che si intreccia a una vicenda ancora poco chiara avvenuta a Budapest.

Leggi anche: Gaza, armi e Siria: Trump e Netanyahu ai ferri corti

Una raccolta di contenuti su Budapest e Kiev ai ferri corti.

Temi più discussi: Transcarpazia. Il fronte invisibile tra Kiev e Budapest; Quando Budapest decide di rovinare i piani all’Ue; Ucraina, le commemorazioni a Kiev e le tensioni con l’Ungheria sul sostegno europeo; Ungheria schiera truppe al confine con l’Ucraina: escalation con Kiev per l’oleodotto Druzhba in vista delle elezioni.

L’Ucraina sconsiglia ai propri cittadini di andare in Ungheria(ANSA-AFP) – KIEV, 06 MAR – Il ministero degli Esteri ucraino ha sconsigliato ai propri cittadini di recarsi in Ungheria dopo l’arresto a Budapest di sette dipendenti di una banca ucraina accusati di ... espansionetv.it

Ucraina e Ungheria sono ai ferri cortiDopo l’interruzione del flusso di petrolio russo per Budapest e il no magiaro ai nuovi fondi per Kiev, sono arrivate le minacce di Zelensky a Orban e il sequestro di un carico di oro e denaro ... rsi.ch

Rapimenti, assalti ai portavalori, petrolio: tra Kiev e Budapest alta tensione. Cosa sta succedendo x.com

Ciao A marzo andremo 5 giorni a Budapest Volevo chiedere se ci suggerite come mete da visitare Visegrad e Fellegvar Siamo con nostro figlio di quasi 6 anni Grazie a tutti - facebook.com facebook