Perché Cina e Israele sono ai ferri corti sul Somaliland

Le tensioni tra Cina e Israele sono aumentate dopo che, nel 2025, Israele ha ufficialmente riconosciuto il Somaliland come Stato indipendente. Questo gesto ha sollevato preoccupazioni internazionali e ha complicato i rapporti tra le due nazioni, entrambe interessate alla stabilità e agli interessi strategici nella regione. La situazione riflette le dinamiche geopolitiche in evoluzione e le sfide legate alla legittimità e alla sovranità di nuovi Stati.

In Cina è scattato l'allarme rosso quando, sul finire del 2025, Israele ha riconosciuto il Somaliland come Stato indipendente e sovrano. Il governo di Benjamin Netanyahu è fin qui l'unico Paese al mondo ad aver effettuato una simile mossa, trasformando quella che l'intera comunità internazionale considera una regione nordoccidentale della Somalia in un partner a tutti gli effetti. "Nessun Paese dovrebbe incoraggiare o sostenere le forze separatiste interne di altri Paesi per i propri interessi egoistici", ha tuonato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Lin Jian, definendo il territorio in questione una "parte inseparabile" della Somalia.

