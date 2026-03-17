auto si schianta contro un muro e provoca una fuga di gas ferita una donna

Questa mattina a Larciano, in via Giacomo Matteotti, un’auto si è schiantata contro un muro e ha causato la rottura di una tubatura del gas, provocando una fuoriuscita di metano. Durante l’incidente, una donna è rimasta ferita e soccorsa sul posto. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e gestire la fuga di gas.

Larciano (Pistoia), 17 marzo 2026 – Questa mattina, 17 marzo, in via Giacomo Matteotti a Larciano un’auto è finita contro una tubatura del gas, provocando una fuoriuscita di metano. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Montecatini, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Incidente mortale a Firenze: ciclista perde la vita. Fatale l’impatto contro un camion. Traffico in tilt sui viali Per consentire le operazioni di contenimento e riparazione, la strada è stata chiusa al traffico per circa un’ora. La conducente dell’auto, rimasta ferita nell’impatto, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso di Pescia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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