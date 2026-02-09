Auto impazzita si schianta contro un muro ferita coppia di ragazzi 28enni | sono gravi in ospedale

Un’auto impazzita si è schiantata contro un muro a Buccino, in provincia di Salerno. Una coppia di 28enni è rimasta ferita gravemente e ora si trova in ospedale in codice rosso. La vettura ha perso il controllo e si è schiantata poco dopo aver percorso la strada in Contrada Carmine. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato i giovani in condizioni critiche. I rilievi sono ancora in corso per chiarire cosa abbia provocato l’incidente.

