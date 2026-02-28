Sale in auto e investe di proposito tre persone a Vigevano 49enne arrestata | gravissimo un ciclista

Una donna di 49 anni è stata arrestata il 27 febbraio a Vigevano con l’accusa di tentato omicidio plurimo. Secondo le informazioni disponibili, avrebbe investito di proposito tre persone con la sua auto, tra cui un ciclista che si trova in condizioni gravissime. L’incidente è avvenuto nel centro della città e le autorità stanno indagando sulle motivazioni dell’episodio.

Una 49enne è stata arrestata il 27 febbraio per tentato omicidio plurimo. La donna avrebbe investito di proposito con la sua auto tre persone a Vigevano (Pavia). 🔗 Leggi su Fanpage.it Investito di notte da un’auto. Ciclista gravissimo al MaggioreUn ciclista di 31 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata, in... Auto investe bici tra via Conte di Ruvo e via Orazio, ciclista feritoUn uomo di circa 40 anni di nazionalità egiziana è ricoverato nell'ospedale “Santo Spirito” dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale che... Altri aggiornamenti su Sale. Discussioni sull' argomento Droga nell’auto Anche tre denunce nei maxi controlli; Auto, Acea: a gennaio mercato Europa -3,5%, quota bev Ue sale al 19% - Radio Studio90 Italia; Auto, mercato Ue in retro a gennaio. Sale l’elettrico; Il costo delle riparazioni auto sale nelle ibride e scende nelle BEV. Rocchio ora sale in auto . Gareggerà con la LigierAdesso è ufficiale. Il campione di kart Gino Rocchio correrà quest’anno nel Campionato Ligier GT4, al volante della Ligier Js2 R. Il pilota romagnolo, già vincitore di vari titoli italiani, a 16 anni ... ilrestodelcarlino.it #Iran Sale ad almeno 40 vittime il bilancio dell'attacco israeliano su una scuola elementare femminile a Minab nel sud del Paese. Lo riporta l'agenzia Irna. Almeno 45 i feriti. A Minab avrebbe una sede il corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica iranian - facebook.com facebook Stasera la proclamazione del vincitore. Ecco chi sale sul palco (e con chi), chi affianca Carlo Conti e Laura Pausini, e come funziona il voto x.com