Una calciatrice iraniana, che aveva ottenuto asilo in Australia, ha deciso di tornare indietro e ha messo in difficoltà le sue compagne. La decisione è stata presa in seguito a motivi legati alla paura, ma ha causato problemi a diverse giocatrici della nazionale di calcio dell’Iran. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto sei calciatrici della squadra.

Una scelta dettata dalla paura, che però ha messo a repentaglio l'incolumità di alcune compagne. Una delle sei giocatrici della nazionale di calcio iraniana a cui è stato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, calciatrice a cui è stato concesso asilo in Australia cambia idea e mette nei guai le sue compagne

Articoli correlati

L’Iran richiama le calciatrici che hanno ottenuto asilo in Australia: «Squilibrio emotivo causato da Usa e Israele, possono tornare in sicurezza»L’Iran ha chiesto il rientro in patria delle calciatrici che avevano sfidato il regime chiedendo e ottenendo asilo politico in Australia, dove si...

Australia, calciatrice iraniana si pente e chiama l’ambasciata per tornare a casa: cambio di nascondiglio per le altreUna delle calciatrici iraniane che aveva deciso di lasciare la squadra e chiedere asilo politico ci ha ripensato, svelando all’ambasciata di Teheran...

Altri aggiornamenti su Iran calciatrice a cui è stato concesso...

Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente, calciatrice iraniana trattiene le lacrime in sala stampa; Iran, calciatrice piange in conferenza stampa a causa della guerra: Preoccupate per i nostri cari. Il messaggio; Iran, la calciatrice Didar trattiene le lacrime in conferenza stampa: Preoccupate per i nostri cari; Lo sguardo di Sara Didar commuove il mondo: Siamo preoccupate per l’Iran. Le lacrime trattenute dalla giovane calciatrice.

Iran, calciatrice a cui è stato concesso asilo in Australia cambia idea e mette nei guai le sue compagneUna scelta dettata dalla paura, che però ha messo a repentaglio l'incolumità di alcune compagne. Una delle sei giocatrici della ... msn.com

Iran, calciatrici nel mirino: manifestanti tentano di fermare il bus durante una protesta in Australia. Il videoIn Australia un gruppo di manifestanti ha provato a bloccare un pullman su cui si pensa ci fossero le giocatrici della nazionale di calcio iraniana diretto all'aeroporto. Il timore è che le giocatrici ... tg.la7.it

La guerra tra Iran, USA e Israele sta avendo inevitabilmente degli effetti anche sul calcio. La nazionale dell’Iran è infatti tra le nazioni già qualificate al mondiale 2026 che si giocherà in America tra pochi mesi, ma gli scenari internazionali stanno cambiando. E, - facebook.com facebook

#TG2000 - L’ #Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a #Hormuz”. Ferito #MojtabaKhamenei #11marzo #Trump #Libano #Israele #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #Hezbollah #Netanyahu #Khamenei #ONU #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com