Le calciatrici iraniane si sono rifiutate di cantare l’inno nazionale l’Australia offre loro asilo

Durante la Coppa d’Asia, alcune calciatrici iraniane si sono rifiutate di cantare l’inno nazionale in segno di protesta contro il loro governo. L’Australia ha offerto loro asilo per proteggerle da eventuali ritorsioni. L’episodio ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando la tensione tra il gesto delle atlete e le autorità sportive coinvolte.

Le calciatrici iraniane si sono rifiutate di cantare l’inno nazionale, in trasferta nel Paese per la Coppa d’Asia, come gesto di protesta contro il regime, un atto di disobbedienza che ha scaraventato su di loro una pressione enorme. La protesta “silenziosa” era avvenuta il 2 marzo scorso prima della partita inaugurale del torneo, persa 3-0 contro la Corea del Sud al Cbus Super Stadium (o Gold Coast Stadium) nel Queensland. La squadra, inclusa l’allenatrice Marziyeh Jafari, ha rifiutato di cantare come forma di dissenso contro il regime iraniano. Un gesto simile a precedenti proteste come quella della nazionale maschile ai Mondiali 2022. La TV di stato iraniana ha reagito duramente, definendole “traditrici”, parlando di “colmo del disonore” e invocando severità in tempo di guerra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

