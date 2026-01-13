KPop Demon Hunters farà diventare realtà uno spin-off di Shrek tanto invocato?

Dopo il successo di Shrek su Netflix, le autrici di KPop Demon Hunters, Danya Jimenez e Hannah McMechan, hanno annunciato lo sviluppo di uno spin-off dedicato a Lord Farquaad. Questa notizia ha riacceso l’interesse dei fan verso un possibile ritorno nel mondo di Shrek, alimentando le speculazioni su un nuovo film che approfondisca il personaggio del villain. Un progetto che potrebbe ampliare ulteriormente l’universo animato di DreamWorks.

