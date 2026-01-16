Atti sessuali con minorenne disabile arrestato un medico di Meda

Un medico di Meda è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver commesso atti sessuali con un minorenne disabile. L’indagine è scaturita da una denuncia e ha portato all’arresto dell’uomo, che ora è a disposizione delle autorità giudiziarie. L’episodio solleva questioni sulla tutela dei soggetti più vulnerabili e sulla necessità di garantire un’adeguata protezione.

I Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un medico 36enne residente a Meda, sorpreso durante l’esercizio della propria attività professionale mentre si rendeva responsabile del reato di atti sessuali con minorenne ai danni di un paziente affetto da disabilità. Il provvedimento, eseguito nello scorso mese di settembre, è giunto all’esito di una mirata attività investigativa condotta dalla Compagnia Carabinieri di Seregno e coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, avviata a seguito della denuncia presentata dai genitori di due giovani pazienti, uno dei quali con disabilità, che avevano raccolto le preoccupanti confidenze dei figli riguardo a presunti comportamenti inappropriati da parte del professionista durante le sedute terapeutiche. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Atti sessuali con minorenne disabile, arrestato un medico di Meda Leggi anche: Napoli, arrestato 50enne: dovrà scontare 5 anni e 6 mesi per atti sessuali con minorenne Leggi anche: Atti sessuali con una minorenne, poi prende a calci i carabinieri: arrestato all’Esp un 24enne La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Atti sessuali con paziente minorenne disabile, arrestato un medico in Brianza; Violenza su donne disabili. Otto anni all’ex volontario. Tra le vittime anche una minore; L'undicenne violentato fuori dalla scuola: arrestati e portati in comunità due ragazzi di 14 e 16 anni; Sposa bambina venduta dalla madre a 14 anni: ritrovata in fuga in strada, picchiata e violentata, arrestato 25enne. Atti sessuali con minorenne disabile, arrestato un medico di Meda - Sorpreso a compiere atti sessuali con un minorenne disabile, medico di Meda arrestato dai carabinieri. ilnotiziario.net

Shock in Brianza: arrestato medico per atti sessuali su un minorenne disabile - Un arresto che scuote la comunità e apre interrogativi inquietanti sul rapporto di fiducia tra pazienti e professionisti sanitari ... mbnews.it

Abusi sessuali su minorenne disabile: arrestato medico 36enne - Lo hanno colto sul fatto in flagranza di reato mentre stava compiendo atti sessuali su un minorenne con disabilità. monzatoday.it

