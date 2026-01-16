Atti sessuali su un paziente minorenne e disabile arrestato medico 36enne | l' orrore ripreso in video

Un medico di 36 anni di Meda (Monza e Brianza) è stato arrestato con l’accusa di aver commesso atti sessuali su un paziente minorenne e disabile. Le autorità hanno scoperto le evidenze attraverso un video che documenta quanto accaduto. L’indagine è ancora in corso per fare piena luce sui fatti e garantire la tutela delle vittime.

Tutto è partito con la denuncia presentata dai genitori di due giovani pazienti, uno dei quali con disabilità, che avevano raccolto preoccupanti confidenze da parte dei figli riguardo a presunti comportamenti inappropriati del medico durante le sedute terapeutiche. Il medico è stato portato nel carcere di Monza, in attesa di giudizio con rito abbreviato. Le indagini sono proseguite nei mesi successivi all'arresto, per verificare se ci siano altre vittime tra i pazienti.

