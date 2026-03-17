Dopo più di quarant'anni, le autorità hanno identificato i componenti del commando responsabile dell'attentato alla sinagoga di Roma avvenuto il 9 ottobre. Le indagini hanno portato alla scoperta di nuovi dettagli sui partecipanti all’attacco, che hanno avuto un ruolo in quell’episodio. Le persone coinvolte sono state riconosciute e sono state avviate le procedure per le eventuali azioni giudiziarie.

AGI - Dopo oltre quarant'anni sono stati identificati i responsabili dell'attentato del 9 ottobre 1982 davanti alla Sinagoga di Roma compiuto da un commando armato di bombe a mano e mitra in cui rimase ucciso Stefano Gaj Taché, di appena due anni, e furono feriti 40 fedeli di religione ebraica. La procura di Roma, al termine di complesse attività, ha emesso l'avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque persone per le quali si ipotizza la corresponsabilità nell'attentato con finalità terroristiche. Il 415 bis riguarda Abou Zayed Walid Abdulrahman, 68enne, detenuto in Francia e a giudizio per la strage del 2... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Attentato alla sinagoga di Roma, identificati dopo 43 anni gli altri componenti del commando

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A oltre 40 anni dall’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, la Procura di Roma chiude le indagini confermando le responsabilità di cinque terroristi dell’Organizzazione Abu Nidal. Oggi si commemora anche l’attentato all’ambasciata israeliana di Buenos Ai x.com