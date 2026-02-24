Chiuse le indagini sulle protesi fantasma | danno da 744mila euro alla Asl cinque indagati

L'indagine sulle protesi fantasma ha portato alla scoperta di un danno di 744 mila euro per la Asl, causato da un gruppo di cinque persone. Le accuse riguardano truffa aggravata ai danni dello Stato e dichiarazioni false. Le indagini, condotte dalla Guardia di finanza di Chieti, hanno identificato i sospettati e raccolto elementi che dimostrano come siano stati falsificati documenti e fatture. Ora si attende il passo successivo per fare chiarezza sulla vicenda.

Montascale o carrozzine elettriche venivano fatturate all'azienda sanitaria, ma mai consegnate ai pazienti: nell'inchiesta coinvolti i titolari di due società sanitarie e alcuni funzionari della Asl Chiusa l'indagine sulle "protesi fantasma". Il comando provinciale della guardia di finanza di Chieti ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di cinque persone, indagate a vario titolo per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Attraverso riscontri documentali, testimonianze e ricognizioni fotografiche nelle abitazioni dei pazienti, i finanzieri, coordinati dal capitano Domenico Siravo, hanno ricostruito un articolato sistema illecito.