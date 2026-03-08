Oslo esplode ordigno nella notte danneggiato l'ingresso dell'ambasciata degli Stati Uniti

Nella notte, intorno all’una, un ordigno ha provocato danni all’ingresso dell’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo. La polizia sta conducendo le indagini e al momento non esclude nessuna pista. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui possibili responsabili o sulle modalità dell’attacco. La zona è stata subito isolata e sono in corso verifiche sul luogo.

L'esplosione la scorsa notte intorno all'una: in corso del indagini da parte della polizia, che al momento non esclude nessuna pista.