Oslo esplode ordigno nella notte danneggiato l'ingresso dell'ambasciata degli Stati Uniti

8 mar 2026

Nella notte, intorno all’una, un ordigno ha provocato danni all’ingresso dell’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo. La polizia sta conducendo le indagini e al momento non esclude nessuna pista. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui possibili responsabili o sulle modalità dell’attacco. La zona è stata subito isolata e sono in corso verifiche sul luogo.

