ATP di Miami 2026 svolto il sorteggio | Sinner al secondo turno 5 italiani in campo

L’ATP di Miami 2026 si avvicina e oggi si è svolto il sorteggio del tabellone. Tra i giocatori presenti, Jannik Sinner è stato inserito direttamente al secondo turno, mentre complessivamente cinque italiani prenderanno parte alla competizione nel singolare maschile. L’evento si svolgerà dal 18 al 29 marzo e vede in campo diversi rappresentanti italiani.

Miami, 17 marzo 2026 – Jannik Sinner guida la pattuglia di 6 italiani nel tabellone del singolare maschile dell’Atp Masters 1000 di Miami, in programma dal 18 al 29 marzo. Il sorteggio di oggi ha stabilito che il numero 2 del mondo, reduce dal trionfo nell’Atp Masters 1000 di Indian Wells (leggi qui), debutterà al secondo turno contro il bosniaco Damir Dzumhur o contro un qualificato. Sinner al terzo turno troverebbe il numero 30 del seeding, il funambolo francese Corentin Moutet. Agli ottavi probabile incrocio con il russo Andrei Rublev. Nella parte bassa del tabellone presidiata da Sinner spicca la presenza del tedesco Alex Zverev, numero 3 del mondo, e del russo Daniil Medvedev: a Indian Wells sono stati battuti dall’azzurro in semifinale e in finale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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