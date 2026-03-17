Il sorteggio del tabellone principale dell’ATP Miami 2026 è stato completato. Sinner, tra i giocatori coinvolti, conosce già il nome del primo avversario con cui dovrà confrontarsi nel torneo che si svolge dal 18 al 29 marzo all’Hard Rock Stadium. Il torneo, secondo Masters 1000 della stagione, si disputa su cemento e prevede un montepremi di 9 milioni di dollari.

E’ stato effettuato il sorteggio del tabellone principale del torneo Atp di Miami 2026, secondo Masters 1000 della stagione in scena sul duro all’Hard Rock Stadium dal 18 al 29 marzo (montepremi 9.415.725 dollari). In attesa dell’esito finale delle qualificazioni attualmente in corso, sono sei gli italiani attualmente nel main draw tra cui Jannik Sinner, numero 2 del mondo e fresco vincitore del Masters 1000 di Indian Wells dove ha battuto in finale il russo Medvedev. La vittoria nel torneo californiano ha riacceso anche la lotta per la prima posizione del ranking Atp attualmente occupata da Carlos Alcaraz, eliminato in semifinale a Indian Wells proprio per mano di Medvedev. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Miami 2026, sorteggiato il tabellone maschile: con chi gioca Sinner

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