ATP Acapulco 2026 Mattia Bellucci elimina Rinky Hijikata e approda agli ottavi

Mattia Bellucci si prende il successo nel primo turno di Acapulco grazie all’assenza di Korda e batte Rinky Hijikata con un punteggio di 7-6, 6-3 in due ore e cinque minuti. La partita si è decisa in un momento cruciale del tie-break del primo set, mentre l’australiano ha tentato di reagire nel secondo. Bellucci avanza così agli ottavi, pronto a sfidare un avversario di livello superiore.

Nel primo turno del torneo ATP di Acapulco Mattia Bellucci sfrutta l'occasione concessa dal forfait di Korda, elimina il lucky loser australiano Rinky Hijikata 7-6(5) 6-3 in due ore e cinque minuti e approda agli ottavi di finale. Nel prossimo turno Bellucci, prima vittoria del 2026 per lui nel circuito maggiore, affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero quattro. Un primo set che procede a strappi inizia con il break in apertura dell'australiano, pronto poi a legittimare il vantaggio con il 2-0. L'italiano entra in partita con il trascorrere dei minuti e allunga sul 5-2 grazie ad una serie di cinque giochi consecutivi.