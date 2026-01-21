Cus Pisa grande protagonista al Meeting Indoor di atletica | 2 medaglie d' oro e tante buone prestazioni

Lo scorso 17 gennaio, a Carrara, si è svolto il Meeting Indoor Assoluto, valida competizione di atletica che ha incluso anche i Campionati Toscani per diverse categorie. Cus Pisa si è distinto ottenendo due medaglie d'oro e registrando numerose buone prestazioni, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama regionale e nazionale. L’evento ha rappresentato un momento importante di confronto e crescita per gli atleti coinvolti.

Lo scorso sabato 17 gennaio, a Carrara, presso l'impianto indoor si è svolto il Meeting Indoor Assoluto (200m, 400m, 800m, marcia), valido anche come Campionato Toscano Assoluti, Promesse, Junior, Allievi, nonché come Campionato Toscano Marcia Cadettie e Ragazzie e Campionato Toscano.

