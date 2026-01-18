Il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde si distingue anche a Torino, nel Piemonte, durante la

Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in evidenza anche in Piemonte, a Torino, nella partecipata gara "Camminata per la vita", con un brillante secondo posto assoluto di Alessandro Cafasso. Altri due podi assoluti per i biancoverdi a Cremona, alla "Seller Ten", con il primo posto di Geremia Taino e a Fivizzano, in Lunigiana, alla "Corsa delle castagne", con il terzo posto assoluto di Gianni Francesconi. A Fivizzano da ricordare anche il primo posto di categoria per Francesco Nardini e Fabrizio Santi, il secondo posto di categoria per Michelangelo Fanani e Flavia Cristianini e il terzo posto di categoria per Mazzino Martinelli, più la buona prova di Giovanni Marra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Parco Apuane brilla in Piemonte

Leggi anche: Atletica leggera. Parco Alpi Apuane: Cappelli trionfa alla Spezia

Leggi anche: Atletica leggera - Corsa in montagna. Sei campioni regionali per il Parco Alpi Apuane. Anche un alloro per Poli presidente del club

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Atletica leggera. Parco Alpi Apuane: Cappelli trionfa alla Spezia; 10km Valencia Ibercaja by kiprun; Il Vallagarina è di Vecchi e Collinge, Ferrari 3a; Vallagarina con il successo di Vecchi.

Atletica leggera. Parco Apuane brilla in Piemonte - Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in evidenza anche in Piemonte, a Torino, nella partecipata gara "Camminata per ... msn.com