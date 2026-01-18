Atletica leggera Parco Apuane brilla in Piemonte
Il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde si distingue anche a Torino, nel Piemonte, durante la
Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in evidenza anche in Piemonte, a Torino, nella partecipata gara "Camminata per la vita", con un brillante secondo posto assoluto di Alessandro Cafasso. Altri due podi assoluti per i biancoverdi a Cremona, alla "Seller Ten", con il primo posto di Geremia Taino e a Fivizzano, in Lunigiana, alla "Corsa delle castagne", con il terzo posto assoluto di Gianni Francesconi. A Fivizzano da ricordare anche il primo posto di categoria per Francesco Nardini e Fabrizio Santi, il secondo posto di categoria per Michelangelo Fanani e Flavia Cristianini e il terzo posto di categoria per Mazzino Martinelli, più la buona prova di Giovanni Marra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Atletica leggera. Parco Alpi Apuane: Cappelli trionfa alla Spezia
Leggi anche: Atletica leggera - Corsa in montagna. Sei campioni regionali per il Parco Alpi Apuane. Anche un alloro per Poli presidente del club
Atletica leggera. Parco Alpi Apuane: Cappelli trionfa alla Spezia; 10km Valencia Ibercaja by kiprun; Il Vallagarina è di Vecchi e Collinge, Ferrari 3a; Vallagarina con il successo di Vecchi.
Atletica leggera. Parco Apuane brilla in Piemonte - Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in evidenza anche in Piemonte, a Torino, nella partecipata gara "Camminata per ... msn.com
Atletica leggera. Parco Alpi Apuane: Cappelli trionfa alla Spezia - Buoni risultati in alcune gare nel periodo natalizio da parte degli atleti biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane Team ... lanazione.it
Atletica leggera. Santi campione d’Italia nella 5 km su strada - L’alfiere del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha conquistato il titolo "Master". lanazione.it
Chilometri nelle gambe, disciplina nella testa. L’atletica leggera mi ha insegnato fin da piccola che non esistono scorciatoie: solo costanza, forza di volontà e pazienza. Ogni passo, ogni fatica, ogni gara ha costruito la mentalità che porto oggi nel lavoro - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.