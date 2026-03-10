Stasera alle 21 a Bergamo si affrontano Atalanta e Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. La formazione bergamasca è priva di Scalvini, squalificato, così come Raspadori, De Ketelaere ed Éderson. La partita rappresenta la prima sfida tra le due squadre in questa fase della competizione.

IL 10 MARZO. Questa sera (ore 21) a Bergamo la sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League: Scalvini squalificato, out Raspadori, De Ketelaere ed Éderson. Diffidati de Roon, Djimsiti, Musah, Kossounou e Scamacca. Tutto pronto a Bergamo per la grande notte europea. Questa sera, martedì 10 marzo alle 21, l’Atalanta ospita il Bayern Monaco allo stadio di Bergamo nella gara d’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 202526. Sono 22 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per la sfida contro i bavaresi. Non sarà della partita Giorgio Scalvini, fermato per squalifica, mentre restano indisponibili Raspadori, De Ketelaere ed Éderson. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta-Bayern Monaco, i convocati di Palladino

