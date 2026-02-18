Il Lille ha subito una sconfitta pesante contro la Stella Rossa di Belgrado, un risultato che aggrava il momento difficile della squadra di Genesio. La partita, valida per gli ottavi di Europa League, si gioca questa sera alle 21:00, e i padroni di casa cercano di rialzare la testa dopo le recenti delusioni in campionato. La squadra francese si prepara ad affrontare un avversario agguerrito, deciso a continuare il suo cammino nella competizione europea. La sfida si annuncia intensa e ricca di tensione.

Continua il momento nero del Lille di Genesio che cerca di rialzare la testa nei playoff di Europa League contro la Stella Rossa di Belgrado. I dogues ritrovano i serbi dopo oltre 2 mesi, da quando furono sconfitti di misura al Marakana in quello che fu l’inizio del declino delle certezze di una squadra apparsa anche in grado di impensierire le grandi della Ligue1. Sono 7. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lille-Stella Rossa (Europa League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

