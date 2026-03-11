Alle 18:45 di oggi, si gioca Lille-Aston Villa, ottavo di finale di Europa League. Il Lille di Genesio, che sta attraversando un buon momento, affronta la squadra inglese considerata favorita per la vittoria. Le formazioni sono già state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che vedono la partita come uno degli incontri più interessanti di questa fase.

Il Lille di Genesio è in grande ascesa e punta deciso ad agguantare un posto in Champions, e approccia con grande ottimismo all’ottavo di finale di Europa League con la grande favorita Aston Villa. Una sfida che si ripete dopo il quarto di finale di 2 anni fa di Conference League, dove i Dogues seppero pareggiare il 2 a 1 del Villa Park portando la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Lille-Aston Villa (Europa League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

