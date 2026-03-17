L’Asia ha annunciato che domenica 22 marzo si terrà una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti speciali e urbani presso il campo da rugby ‘Alfredo Dell’Oste’ in via Guido Dorso, nel rione Pacevecchia. La manifestazione è stata organizzata per coinvolgere i cittadini in questa iniziativa e si svolgerà nel luogo già utilizzato in passato per simili attività.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Asia comunica di aver organizzato per domenica prossima, 22 marzo, presso il campo da rugby ‘Alfredo Dell’Oste’, situato in via Guido Dorso, al rione Pacevecchia, un’altra giornata straordinaria dedicata alla raccolta dei rifiuti speciali ed urbani. Venendo incontro alle esigenze espresse dai cittadini e considerata la grande partecipazione registrata alle giornate precedenti, l’Azienda ha deciso di ampliare il servizio consentendo all’utenza di conferire altre tipologie di rifiuti. A partire dalle ore 10 del mattino e fino alle 13, oltre alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), potranno essere smaltiti toner e cartucce per stampanti, medicinali scaduti, vernici in barattolo, piccoli ingombranti, batterie auto, olio vegetale esausto, abbigliamento e tessili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Asia, giornata speciale di raccolta dei rifiuti speciali: fissata una nuova data

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