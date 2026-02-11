Asia il 22 febbraio giornata straordinaria per raccolta Raee e altri rifiuti

Il 22 febbraio, Asia organizza una giornata speciale di raccolta rifiuti a piazza Cardinal Pacca, anche nota come piazza Santa Maria. È l’ennesima iniziativa per pulire la zona, coinvolgendo cittadini e volontari. L’obiettivo è raccogliere rifiuti speciali e urbani che si accumulano nelle strade della città. L’evento si svolge in mattinata e promette di essere un’occasione per sensibilizzare sulla gestione dei rifiuti.

Tempo di lettura: < 1 minuto L'Asia comunica di aver organizzato per il prossimo 22 febbraio, in piazza Cardinal Pacca (più comunemente conosciuta come piazza Santa Maria), un'altra giornata straordinaria dedicata alla raccolta dei rifiuti speciali ed urbani. Venendo incontro alle esigenze espresse dai cittadini e considerata la grande partecipazione registrata, l'Azienda ha deciso di ampliare il servizio consentendo all'utenza di conferire altre tipologie di rifiuti. A partire dalle ore 10 del mattino e fino alle 13, oltre alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), potranno essere smaltiti toner e cartucce per stampanti, medicinali scaduti, vernici in barattolo e piccoli ingombranti.

