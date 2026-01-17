ascolti tv del 16 gennaio gerry scotti domina su tutti

Il 16 gennaio, gli ascolti televisivi confermano la leadership di Gerry Scotti, che si distingue come uno dei volti più seguiti della televisione italiana. La sua presenza in prima serata attira un pubblico consistente, consolidando la sua posizione come uno dei conduttori più apprezzati e seguiti nel panorama televisivo nazionale.

Gerry Scotti è il Re incontrastato della televisione e il venerdì sera domina su tutti e a tutte le ore. Canale 5 ha puntato tutto su di lui e lo ha voluto in onda nell’access prime time e nella prima serata con La Ruota dei Campioni. Al suo fianco c’era l’inseparabile Samira Lui, mentre super ospite è stato niente meno che Gianni Morandi. Di fronte all’onnipresenza di Gerry Scotti, Stefano De Martino non può che fare un passo indietro con il suo Affari Tuoi su Rai 1. Ma ha poche alternative anche Nicola Savino che ha condotto Tali e Quali, sostituendo Carlo Conti, troppo impegnato con il Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Dilei.it

