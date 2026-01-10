Ascolti tv del 9 gennaio Gerry Scotti domina e non teme Nicola Savino

Nella serata del 9 gennaio, Gerry Scotti si è confermato protagonista della televisione italiana, conducendo con successo “La Ruota dei Campioni” su Canale 5. La sua presenza ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico, superando la concorrenza e consolidando la sua posizione nel palinsesto serale. La serata si è distinta per la stabilità e la continuità di uno dei volti più apprezzati della televisione italiana.

Gerry Scotti ha dominato la serata televisiva di venerdì 9 gennaio, anche solo con la sua presenza costante, con La Ruota dei Campioni su Canale 5. Si tratta di una puntata speciale de La Ruota della Fortuna che è iniziata alle 20.30 ed è proseguita fino a notte fonda. Ma Gerry Scotti ama le sfide e non teme nessuno, soprattutto i suoi rivali diretti di Rai 1. Non ha mai avuto paura di Stefano De Martino e del suo Affari Tuoi, né ora di Nicola Savino che ha debuttato in prima serata nella conduzione di Tali e Quali, prendendo il posto di Carlo Conti, troppo impegnato nei preparativi del Festival di Sanremo.

