Provincia | oggi si vota Si sceglie il presidente è sfida tra Salvi e Loggi

Oggi i cittadini della Provincia di Ascoli si recano ai seggi per eleggere il nuovo presidente. La sfida principale si svolge tra due candidati, uno sostenuto dai sindaci e l’altro dai consiglieri comunali della zona. La giornata di votazioni coinvolge tutte le municipalità del territorio, con elettori chiamati a scegliere tra le due opzioni in corsa. Le urne sono aperte fino a sera.

È il giorno del voto per le elezioni della Provincia di Ascoli. Oggi, infatti, sindaci e consiglieri comunali del territorio sono chiamati alle urne per eleggere il presidente dell’ente. Le operazioni di voto si svolgono dalle 8 alle 20 nella sede della Provincia, in piazza Simonetti. Il seggio unico è stato allestito nella sala consiliare di Palazzo San Filippo. Si tratta di elezioni di secondo livello: a votare non sono i cittadini, ma gli amministratori locali. Hanno infatti diritto di voto tutti i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni del territorio provinciale in carica alla data del voto. Alla data dell’8 febbraio 2026 gli elettori risultano essere complessivamente 404. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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