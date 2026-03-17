Il centro storico di Ascoli Piceno sta attraversando un periodo difficile, con molti negozi chiusi e poche persone che passeggiano. I cantieri aperti e le restrizioni alla ZTL hanno contribuito a rallentare l’attività commerciale, creando una situazione di crisi evidente. La diminuzione delle presenze ha avuto un impatto diretto sulla vivacità del quartiere, rendendo il tessuto commerciale sempre più fragile.

Il tessuto commerciale del centro storico di Ascoli Piceno mostra segni evidenti di debolezza, con numerose attività chiuse e una presenza umana in netto calo. Il consigliere comunale Gregorio Cappelli ha sollevato l’allarme sulla gestione dell’amministrazione guidata dal sindaco Marco Fioravanti, evidenziando come i dati confermino quello che i cittadini vedono quotidianamente: vetrine buie e serrande abbassate. La situazione è aggravata da scelte amministrative recenti che hanno reso il cuore della città meno accessibile ai visitatori e ai clienti abituali. L’analisi incrociata tra le dinamiche sociali ed economiche rivela un problema strutturale che va oltre la semplice fluttuazione dei mercati locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli: centro morente, cantieri e ZTL bloccano il commercio

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