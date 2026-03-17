Artisti di strada sì alle novità Dalla Commissione di valutazione alle classificazioni acustiche

Gli artisti di strada accolgono con favore le novità annunciate: una Commissione di valutazione qualitativa sarà istituita, i Municipi potranno partecipare attivamente al processo e sarà introdotta una “classificazione acustica” delle performance. Questi cambiamenti sono stati comunicati in un documento ufficiale che dettaglia nuove procedure e strumenti di regolamentazione per le esibizioni pubbliche.

Ci sarà una Commissione di valutazione qualitativa, i Municipi saranno molto più coinvolti e arriverà pure una “ classificazione acustica “ delle performance. Tenendo conto della differenza tra espressioni artistiche e mestieri artistici. Non solo: viene aggiornato il sistema sanzionatorio, mentre la piattaforma informatica per la gestione delle prenotazioni consentirà di verificare l’effettiva presenza degli artisti, nel rispetto del principio di rotazione e contrastando l’abusivismo. In più verrà creato un Osservatorio permanente sull’arte di strada. Sono le principali novità contenute nel nuovo Regolamento per la disciplina delle arti di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Artisti di strada, "sì" alle novità . Dalla Commissione di valutazione alle “classificazioni acustiche“ Articoli correlati Artisti di strada, il Campidoglio lavora al nuovo regolamento: via libera alle turnazioniI divieti imposti nelle vie del Centro Storico, in previsione dell’Anno Santo, sono ormai archiviati e con loro anche i problemi legati al... Kalulu Juventus, non si placano le voci dalla Premier League: dalla posizione del club alle prossime mosse. Le novitàPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Approfondimenti e contenuti su Artisti di strada sì alle novità Dalla... Temi più discussi: Artisti di strada, dalla Commissione di valutazione alla piattaforma per prenotarsi: a Milano cambia tutto; Artisti di strada, sì alle novità . Dalla Commissione di valutazione alle classificazioni acustiche; Cagliari dal Vivo, bando 2026 per continuare a promuovere lo spettacolo e la cultura in città; Piazza della Libertà accoglie i migliori food truck e anche gli artisti di strada: Si apre una stagione di eventi. Milano: Bernardo (FI), sugli artisti di strada persa un'occasioneSul regolamento sugli artisti di strada occorre ci sia chiarezza. Nel documento dell'attuale non c'è neanche la definizione di ... agenzianova.com Artisti di strada, dalla Commissione di valutazione alla piattaforma per prenotarsi: a Milano cambia tuttoAddio alla giungla delle postazioni: il Comune di Milano vara il nuovo piano per le arti di strada tra categorie acustiche, multe progressive e una commissione per i quartieri delicati ... milanotoday.it Molti artisti hanno espresso il loro desiderio per un mondo di pace, senza guerre e ingiustizie. Lo hanno fatto con delle spillette simboliche. Ma sulla giacca di Javier Bardem, spiccava un "No alla guerra" ricamato in rosso a caratteri cubitali: https://fanpa.ge/uw - facebook.com facebook Ci sono almeno sette nomi di artisti che girano per la vittoria del 76esimo Festival di Sanremo. Alcuni dicono Sal Da Vinci, altri Fedez e Masini e poi, dopo la bella vittoria nella serata delle cover con TonyPitony, Ditonellapiaga potrebbe essere ancora più alto i x.com